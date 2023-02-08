ISW из США: войскам ВС России не хватит боевой мощи для масштабного наступления в Донбассе

Аналитики из американского института изучений войны (ISW) считают, что масштабного наступления российских войск не будет, так как у них нет достаточной боевой мощи.

Они отмечают, что командование ВС РФ спешит в своих планах, поэтому они провалятся. Таким образом, полагают аналитики, освободить Донбасс в ближайшее время Россия не сможет.

Однако в Москве никогда не делали анонсов к своим наступлением, поэтому можно сделать вывод, что подобные заявления из США основаны на предположениях Киева.

"Российское военное командование, возможно, спешит начать крупномасштабную наступательную операцию по захвату Донецкой области в нереалистичные сроки и, вероятно, без достаточной боевой мощи", — пишет ISW.

Ранее Институт заявлял, что Россия спешит начать наступление до того момента, пока на территорию Украины не прибыла западная военная техника.