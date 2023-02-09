Леонков: армия РФ лишила ВСУ дронов-камикадзе, ударив по заводу в Харькове

Уничтоженный российскими войсками авиазавод в Харькове был очень важным предприятием для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявил военспец Алексей Леонков.

По его словам, на объекте создавали барражирующие боеприпасы, которые принято называть дронами-камикадзе. Как пояснил специалист, военные ВСУ активно использовали эту технику в местах боевых действий.

"Скорее всего, производство там было налажено массовое, то есть они делали десятки, а может, даже сотни единиц", — отметил Леонков в беседе с "Известиями".

Эксперт также подчеркнул: США ранее передавали Киеву дроны-камикадзе Switchblade. Он предположил, что эти беспилотники не продемонстрировали высокую эффективность, поэтому власти Украины наладили производство БПЛА, способных лететь в один конец.

Уничтожение авиазавода по созданию дронов означает устранение угрозы, исходящей от этого оборудования на долгий период, заключил специалист.

8 февраля представители Минобороны РФ сообщили, что российская армия ракетными ударами поразила цеха предприятия в Харьковской области, где модернизировались беспилотники и барражирующие боеприпасы.