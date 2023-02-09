Посол Келин: России известно, где Британия скупает боеприпасы для поставок Украине

Российские власти знают, в каких государствах Британия скупает боеприпасы для последующей передачи киевскому режиму. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

В эфире канала "Россия 24" он отметил, что Великобритания находится на втором месте в рейтинге Североатлантического альянса по поставкам вооружений на Украину. Как пояснил дипломат, власти этой страны предоставляют огромное количество снарядов и военной техники украинской армии. По его словам, Британия закупает всё оборудование в третьих государствах.

"Мы знаем, в каких. И потом технику поставляют Украине", — подчеркнул Келин.

При этом он не стал разглашать список стран, которые дают оружие Лондону для дальнейшей отправки на Украину.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что договорился с Британией по поводу поставок дальнобойного оружия.