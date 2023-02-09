ВСУ потеряли в Артёмовске 300 человек за неделю из-за ошибки в тактике

В боях за отрезок трассы в десяти километрах от Артёмовска (Бахмута) 71-я егерская, 53-я и 56-я механизированные бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) с 30 января потеряли 300 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Telegram-канал "Военная хроника".

По версии экспертов, причиной больших потерь стали ошибочные данные ВСУ о скором наступлении российских войск к центру города через украинские укрепления в районе железной дороги и Мариупольского кладбища.

Из-за неверных данных разведки три бригады ВСУ до пяти раз шли в контратаку. Каждый раз активизация украинских войск фиксировалась с воздуха. По группировке противника, укреплённой танками Т-64, наносили удары российские "Гиацинт-С" и Д-30. К ночи 7 февраля из-за больших потерь атаки ВСУ прекратились.