Военные биолаборатории США на Украине готовили "идеальный вирус" против России

В ходе СВО Россией была вскрыта целая сеть биолабораторий, расположенных на территории Украины. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец. В них ставились опыты с чумы, сибирской язвы, туляремии и других смертельных заболеваний. Финансировались исследования США, а конечной их целью было создание биологического оружия.

Из 300 американских биолабораторий 50 находятся в непосредственной близости от границ России. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. При этом, некоторые из них всё ещё действуют. Даже те, которые расположены на территории Украины.

Для расследования деятельности биолабораторий Россия создала специальную комиссию. Её выводы будут представлены президенту и международным организациям. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков констатировал, что главным заказчиком, куратором и выгодополучателем исследований биолабораторий у границ России является Пентагон.

Ранее появились первые доказательства гибели российских солдат после применения ВСУ химоружия.