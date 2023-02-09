Украинский военный записал видеообращение, в котором признался, что ежедневно подвозит дополнительные резервы на Авдеевское направление и вывозит с позиций раненых и убитых сослуживцев.
Артиллерия российской армии перемалывает опорные пункты и личный состав ВСУ, поэтому солдату приходится уже на следующий день вывозить тела тех, кого он завёз на позиции днём ранее.
"Привозишь пацанов на усиление позиций, а буквально через сутки приезжаешь и забираешь их уже "двухсотыми". Это очень тяжело", — рассказал солдат ВСУ.
В одну машину все не помещаются, приходится сначала загружать "двухсотого", а сверху сажать "трёхсотых", отметил военнослужащий.
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