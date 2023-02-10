Президент Франции Макрон исключил поставки истребителей Киеву в ближайшее время

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что поставки западных истребителей Вооружённым силам Украины (ВСУ) не запланированы на ближайшие недели.

По его словам, Европа рассматривает возможность предоставления боевых самолётов киевскому режиму, но сейчас у украинской армии "иные приоритеты".

"Поставки истребителей не соответствуют нынешним потребностям ВСУ", — отметил Макрон в интервью каналу BFMTV.

Кроме того, он добавил, что Франция продолжит поддерживать Киев. Как пояснил президент, страна предпочитает передавать Украине гаубицы Caesar, а не боевые самолёты.

Ранее руководитель Украины Владимир Зеленский сообщил, что Макрон изменился с тех пор, как просил "не унижать" Россию, ведь сегодня он активно помогает Киеву.