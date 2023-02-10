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Марочко: украинские ДРГ активизировались на Купянском и Краснолиманском направлениях

Силовые структуры

На Купянском и Краснолиманском направлениях спецоперации замечены украинские диверсанты, следует из заявления представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Марочко: украинские ДРГ активизировались на Купянском и Краснолиманском направлениях

По его словам, их численность, как правило, не превышает 10 человек.

"Отмечена работа диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях", — отметил офицер в беседе с РИА Новости.

Он также обратил внимание на хорошую экипировку украинских военнослужащих, действующих на этих направлениях СВО. Как пояснил Марочко, диверсантов снабдили современными видами связи и наблюдения.

Представитель Народной милиции предположил, что члены украинских ДРГ имеют высокую квалификацию и получают хорошую выручку за свою работу в зоне боевых действий.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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