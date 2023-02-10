RT: российские военные оттеснили ВСУ в окрестностях Угледара

Российские военные оттеснили ВСУ в окрестностях Угледара, но те укрепились в многоэтажках на возвышенности. Об этом рассказал военный корреспондент RT Игорь Жданов, который находится рядом с городом вместе с бойцами отряда специального назначения "Викинг".

Репортёр показал кадры удара из противотанкового ракетного комплекса, но не по танкам и военной технике, а по пунктам временной дислокации противника.

Журналист отметил, что город был практически освобождён несколько недель назад, однако киевскому командованию удалось перебросить туда подкрепление. Поэтому сейчас российским военным уже сложнее взять его под контроль, однако это лишь вопрос времени.

Военкор добавил, что ВСУ заняли господствующую высоту в Угледаре, но всё равно пытаются расширить свою зону контроля.