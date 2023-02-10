Константинов: Запад, взявший курс на уничтожение РФ, должен помнить об ударе возмездия

Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов пригрозил коллективному Западу ударом возмездия, к которому Россия может обратиться в самой тяжёлой ситуации в ходе конфликта вокруг Украины.

По его словам, западные лидеры, продолжающие снабжать Киев оружием, взяли курс на уничтожение РФ. Политик отметил, что они продолжают игнорировать красные линии.

Как пояснил Константинов, Западу всё равно, будут ли ВСУ использовать переданную технику для атак на Белгород или Москву. В связи с этим глава Крымского парламента призвал определиться, как России следует реагировать на растущие угрозы.

"Нужно не исключать удар возмездия, который должен быть нанесён в самой сложной ситуации, которая может сложиться", — подчеркнул политик в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что Запад хочет уничтожить Россию не только техникой НАТО, но и ограничительными мерами. Константинов убеждён: российские военнослужащие, выполняющие задачи СВО, перемолотят всё иностранное оружие, поставленное Киеву.