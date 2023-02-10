Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе Вооружённые силы Российской Федерации атакуют армию Украины.
"В Глушковском районе военные ведут огонь по выявленным точкам", — отметил губернатор в своём Telegram-канале.
Вместе с этим глава российского региона призвал местных жителей не паниковать.
Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский. Власти зафиксировали 12 прилётов. По информации чиновников, в результате происшествия никто не пострадал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Байден подтвердил, что помощь Украине является бессрочным обязательством.