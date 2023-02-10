ВС России в Курской области ведут огонь по точкам расположения украинских военных

Руководитель Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе Вооружённые силы Российской Федерации атакуют армию Украины.

"В Глушковском районе военные ведут огонь по выявленным точкам", — отметил губернатор в своём Telegram-канале.

Вместе с этим глава российского региона призвал местных жителей не паниковать.

Ранее Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Краснооктябрьский. Власти зафиксировали 12 прилётов. По информации чиновников, в результате происшествия никто не пострадал.