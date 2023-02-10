РВ: украинцы "уничтожили" аэродром в Мелитополе с помощью Telegram

Назначенный киевскими властями мэр Мелитополя заявил в соцсетях, что город содрогается от взрывов, в домах ходят ходуном окна.

Украинские СМИ также написали о том, что якобы было больше семи мощных прилётов ракет "Хаймарс" за последние 40 минут. Якобы по складам техники и боеприпасов российских войск.

Некоторые блогеры заявили об уничтожении аэродрома в Мелитополе.

Однако все эти сообщения оказались фейками.

Никаких прилётов по аэродрому на самом деле не было. Российские силы ПВО сбили ракеты, одна упала в частном секторе за городом, пишут военкоры "Русской Весны".