Войска ВС РФ нанесли урон 209-му батальону ТРО ВСУ на Лиманском направлении

Командование ВСУ начало эвакуировать граждан из пока подконтрольного Киеву Красного Лимана, идёт подготовка к обороне города. Из него выводят подразделения и перебрасывают их в Краматорск в качестве резерва. Ожидается наступление ВС РФ.

Издание "Военное обозрение" сообщает, что украинское командование не рассчитывает удержать позиции на направлении города, ВСУ готовятся к городским боям.

На Лиманском направлении враг несёт крупные потери. Армия России нанесла урон 209-му батальону ВСУ. Подразделение потеряло свыше 200 военнослужащих, из них 52 человека погибли, 165 бойцов получили ранения. Оставшиеся в живых не желают возвращаться на позиции. 18 человек дезертировали.

Из-за нехватки личного состава батальон отправят в Харьков на восстановление боеспособности с помощью новых мобилизованных из Харьковской и Днепропетровской областей. В марте планируется повторное направление подразделения на передовую.

Ранее сообщалось о схеме удара ВСУ по Крыму.