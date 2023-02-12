Командование ВСУ начало эвакуировать граждан из пока подконтрольного Киеву Красного Лимана, идёт подготовка к обороне города. Из него выводят подразделения и перебрасывают их в Краматорск в качестве резерва. Ожидается наступление ВС РФ.
Издание "Военное обозрение" сообщает, что украинское командование не рассчитывает удержать позиции на направлении города, ВСУ готовятся к городским боям.
На Лиманском направлении враг несёт крупные потери. Армия России нанесла урон 209-му батальону ВСУ. Подразделение потеряло свыше 200 военнослужащих, из них 52 человека погибли, 165 бойцов получили ранения. Оставшиеся в живых не желают возвращаться на позиции. 18 человек дезертировали.
Из-за нехватки личного состава батальон отправят в Харьков на восстановление боеспособности с помощью новых мобилизованных из Харьковской и Днепропетровской областей. В марте планируется повторное направление подразделения на передовую.
Ранее сообщалось о схеме удара ВСУ по Крыму.
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