Россия готова начать новую волну мобилизации, однако не может решить проблему нехватки оборудования и офицеров. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью The Wall Street Journal.
"Всё готово. Личный состав на месте, списки готовы, люди, которым поручено проводить набор и обучение, находятся в режиме ожидания", — отметил Скибицкий.
Он также выразил уверенность в том, что даже если Россия приступит к новому этапу мобилизации, она, вероятно, будет страдать от проблем, которые обнаружила предыдущая волна, включая нехватку современного оборудования в хорошем состоянии и достаточное количество офицеров, способных подготовить огромное количество необученных мужчин.
"Они готовятся ко второй волне мобилизации, но, по нашим оценкам, они воздержатся от неё, потому что не преодолели все трудности, с которыми столкнулись во время первой волны. К такой масштабной мобилизации они не были готовы ни тогда, ни сейчас", — заключил Скибицкий.
Напомним, что раннее тот же Скибицкий прогнозировал начало новой волны мобилизации России на середину января, однако этого не произошло.
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