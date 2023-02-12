В Сети появились видеокадры издевательств над российским военнослужащим, который попал в плен к украинской армии.
На опубликованном ролике наёмник Эльман Иманов с азербайджано-турецким шевроном и флагом Украины на форме бьёт солдата по голове и признаётся, что "любит убивать русских".
Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео в своём Telegram-канале и отметил, что есть информация о причастности Иманова к расправам над российскими военнослужащими.
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