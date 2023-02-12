Военкор Котенок опубликовал видео издевательств над пленным ВС РФ со стороны наёмника ВСУ

В Сети появились видеокадры издевательств над российским военнослужащим, который попал в плен к украинской армии.

На опубликованном ролике наёмник Эльман Иманов с азербайджано-турецким шевроном и флагом Украины на форме бьёт солдата по голове и признаётся, что "любит убивать русских".

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео в своём Telegram-канале и отметил, что есть информация о причастности Иманова к расправам над российскими военнослужащими.