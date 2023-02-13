РИА Новости: Европе показали правду о том, какой бывает война

Военкоры из Франции рассказали, как отправились в Донбасс, в расположение российского подразделения и попали под огонь украинского танка. Спасли граждан стран НАТО военные России.

Французский режиссёр Ле Соммье в своём фильме "Они готовы принять смерть", вышедшем на прошлой неделе, сказал правду о тех, кто боится её больше всего на свете. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Елена Караева.

"Спустя год после начала спецоперации очевидно, что за спиной Москвы Вашингтон и Брюссель, а также Лондон, Берлин и Париж смеялись, они Москву обманывали, имитируя "дипломатическую активность", её доверие к тогдашним партнёрам публично подвергли поруганию, всё это время готовя и санкционную политику, и диверсии, и провокации. Спустя год правда всё-таки наружу вышла", — отмечает журналист.

По мнению автора статьи, сегодня Европа в панике, которая ощутима даже физически. Европейские политики призывают отправить Киеву авиацию и дать ракеты большой дальности и тут же заявляют об "осторожности при дискуссиях о поставках оружия Украине".

Европейские обыватели могут обнаружить, независимо от того, что они думают, что реальностью их жизни станут палатки, блиндажи, артобстрелы такой интенсивности, какой не было с момента Сталинградской битвы: ранения, кровь, смерть. Но как поведут себя в похожих условиях европейцы, неизвестно, заключает публицист.