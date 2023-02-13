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Гундаров объяснил, как морской дрон-камикадзе ВС РФ подорвал мост в Затоке под Одессой

Силовые структуры

Россия впервые применила морской дрон-камикадзе в ходе спецоперации на Украине. Управляемый катер подорвал опору моста под Одессой, по железнодорожным путям которого шло снабжение группировки ВСУ.

Гундаров объяснил, как морской дрон-камикадзе ВС РФ подорвал мост в Затоке под Одессой

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров отметил, что подобные аппараты есть на вооружении разведки и спецназа. Дроны запускаются с корабля, затем включаются электродвигатель и система управления.

Мост в посёлке городского типа Затока под Одессой стал целью удара, поскольку именно по нему украинские боевики получали оружие. Гундаров подчеркнул, что ракета не смогла бы полностью уничтожить объект, а сделала бы в полотне моста дырку, которую довольно просто залатать. Следовательно, российская армия была вынуждена применить мощный снаряд и ударить снизу. 

"Операторы дрона визуально наблюдали весь этот процесс при помощи видеокамеры, установленной на аппарате. По камере они наблюдали, как аппарат зашёл под арку моста, после чего нажали кнопку и произошёл взрыв, направленный вверх. Заряд, судя по всему, был очень неслабый. Может быть полтонны, а то и тонна", — объяснил эксперт в беседе с "МК".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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