Гундаров объяснил, как морской дрон-камикадзе ВС РФ подорвал мост в Затоке под Одессой

Россия впервые применила морской дрон-камикадзе в ходе спецоперации на Украине. Управляемый катер подорвал опору моста под Одессой, по железнодорожным путям которого шло снабжение группировки ВСУ.

Военный эксперт, капитан первого ранга в запасе Владимир Гундаров отметил, что подобные аппараты есть на вооружении разведки и спецназа. Дроны запускаются с корабля, затем включаются электродвигатель и система управления.

Мост в посёлке городского типа Затока под Одессой стал целью удара, поскольку именно по нему украинские боевики получали оружие. Гундаров подчеркнул, что ракета не смогла бы полностью уничтожить объект, а сделала бы в полотне моста дырку, которую довольно просто залатать. Следовательно, российская армия была вынуждена применить мощный снаряд и ударить снизу.

"Операторы дрона визуально наблюдали весь этот процесс при помощи видеокамеры, установленной на аппарате. По камере они наблюдали, как аппарат зашёл под арку моста, после чего нажали кнопку и произошёл взрыв, направленный вверх. Заряд, судя по всему, был очень неслабый. Может быть полтонны, а то и тонна", — объяснил эксперт в беседе с "МК".