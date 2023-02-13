Магнитогорский гарнизонный суд огласил приговор подполковнику из Чебаркульской воинской части в Челябинской области, который заставлял военнослужащих выезжать к нему на участок для проведения различных работ. Об этом сообщает издание kursdela.biz.
Отмечается, что офицер не предоставлял им при этом защитные средства и питание, но приказывал использовать служебный автомобиль для перевозки стройматериалов.
Свои прямые обязанности военные не выполняли, но находились на денежном довольствии всё равно.
Командир полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.