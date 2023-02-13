В Челябинской области вынесли приговор подполковнику, заставлявшему бойцов работать у него на даче

Магнитогорский гарнизонный суд огласил приговор подполковнику из Чебаркульской воинской части в Челябинской области, который заставлял военнослужащих выезжать к нему на участок для проведения различных работ. Об этом сообщает издание kursdela.biz.

Отмечается, что офицер не предоставлял им при этом защитные средства и питание, но приказывал использовать служебный автомобиль для перевозки стройматериалов.

Свои прямые обязанности военные не выполняли, но находились на денежном довольствии всё равно.

Командир полностью признал свою вину. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.