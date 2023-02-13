Запад готовит почву к нападению на территорию Белоруссии. Об этом заявил политолог, директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, комментируя корреспонденту Pravda.Ru призыв МИД Франции к своим гражданам покинуть РБ.
"Они (Запад. — Прим. ред.) готовят почву, скорее, к нападению на территорию Беларуси. Они пытаются сделать это такой выжженной землёй, куда нельзя ездить гражданам Европы, Франции. Это сигнал с их стороны, что готовятся военные действия", — сказал политолог.
Он отметил, что подобным жестом Франция указывает на опасность Белоруссии для европейских стран. Однако данное заявление может быть и просто информационным шумом, как это было с призывом граждан США покинуть Россию. Таким образом Запад может подогревать общественное мнение о том, что боевые действия возможны на территории России и Белоруссии, поэтому рекомендуют гражданам уехать, полагает Дзермант.
"Это значит, что они подстрекают войну к дальнейшей эскалации, готовят общественное мнение своих стран к этому", — заключил собеседник.
Сегодня, 13 февраля, МИД Франции обратился к своим гражданам с призывом покинуть Белоруссию в связи с конфликтом на Украине.
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Противнику так и не удалось парализовать оборону, подчеркнул комбат.