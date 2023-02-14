Бойцы в зоне СВО получили новые машины-разведчики БРМ-1К: куда навёл — туда и попал

В зону спецоперации прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К, сообщили очевидцы с места событий. Российские бойцы осваивают технику на полигонах в Запорожской области.

Техника создана на базе советской БМП-1 с необитаемой башней с пулемётом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой от БТР-82А.

"Всё работает, всё хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас всё легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики. Все нюансы уже изучили, и бьёт она точно: куда навёл — туда и попал", — рассказал боец ВС России корреспонденту РИА Новости.

По его словам, техника поступила на полигоны в декабре, бойцы успешно отрабатывают работу на БРМ-1К.

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