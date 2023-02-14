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Пушилин: ВСУ пока не планируют уходить из Артёмовска

Силовые структуры

По информации врио главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ пока не собираются оставлять Артёмовск.

Пушилин: ВСУ пока не планируют уходить из Артёмовска

Политик уточнил, что без боя уходить из города украинские военные явно не планируют.

"Здесь мы видим достаточно предсказуемые действия со стороны руководства вооруженными формированиями Украины, то есть перекрытие свободного въезда в Артемовск для посторонних лиц. Мы прекрасно понимаем, что пока нет перспектив того, что противник будет сдавать позиции без боя, этого мы не видим пока", — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

13 февраля стало известно о переходе под контроль ВС РФ посёлка Красная Гора, который советник Пушилина Ян Гагин назвал "ключом к овладению Артёмовском".

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Срочники, уничтожение наемников и главный приоритет — Шойгу о спецоперации на Украине
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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