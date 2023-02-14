ВСУ готовятся поджечь дома в Артёмовске для создания дымовой завесы при отступлении

На каждом втором доме в Артёмовске появились предупреждения для мирных жителей. В объявлениях, напечатанных на обычных листах, написано, что ВСУ будут поджигать дома. Это нужно для создания дымовой завесы перед отступлением. Текст напечатан на украинском языке.

Судя по тексту объявления, отступление назначено на 16 февраля. Людей призывают заранее собрать все ценные вещи, так как имущество будет уничтожено в пожаре.

Ранее сообщалось, что из Артёмовска экстренно эвакуируют бойцов "Иностранного легиона".