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Задержанный ФСБ украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери

Силовые структуры

Украинский агент, которого задержала ФСБ РФ, заявил, что его вынудили сотрудничать со службой безопасности Украины (СБУ), угрожая физической расправой его дочери, проживающей в Виннице. Это следует из кадров оперативной съёмки.

Задержанный ФСБ украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери

О задержании агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге — поджогам шкафов с аппаратурой, ФСБ сообщила в среду.

Завербовали его при участии спецслужб Польши и Латвии, он приехал с латвийской территории как беженец.

Диверсант пояснил, что поехал на работу в Польшу в ноябре, там был завербован сотрудниками польских и украинских спецслужб.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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