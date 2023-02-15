Задержанный ФСБ украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери

Украинский агент, которого задержала ФСБ РФ, заявил, что его вынудили сотрудничать со службой безопасности Украины (СБУ), угрожая физической расправой его дочери, проживающей в Виннице. Это следует из кадров оперативной съёмки.

О задержании агента СБУ, причастного к двум диверсиям на Московской железной дороге — поджогам шкафов с аппаратурой, ФСБ сообщила в среду.

Завербовали его при участии спецслужб Польши и Латвии, он приехал с латвийской территории как беженец.

Диверсант пояснил, что поехал на работу в Польшу в ноябре, там был завербован сотрудниками польских и украинских спецслужб.

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