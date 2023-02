Журналист Комаров показал подземный центр боевого управления ВСУ на Украине

Журналист Дмитрий Комаров, известный в России благодаря своим передачам о путешествиях, продемонстрировал украинский "центр принятия решений" ВСУ. Об этом он снял соответствующий репортаж.

"Это подземелье, это засекреченное место, которое враг ищет всю в…* и пытается его уничтожить", — говорит Комаров на видеозаписи.

На кадрах показаны несколько помещений объекта, в частности, зал, где высокопоставленные офицеры ведут обсуждение над картами. Время съёмок пришлось на совещание Командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

По словам журналиста, опубликованная видеозапись является частью сюжета, который посвящён годовщине начала спецоперации.

