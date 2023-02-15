Украинская армия будет готова начать своё контрнаступление через несколько месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что это будет зависеть от поставок западной техники и обучения украинских военных ею управлять.
"По технике — сроки прозвучали. Все возможности её поставки на Украину привязаны, прежде всего, к сроку обучения. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генштаба будут происходить те или иные события", — заявил Резников в интервью "Укринформу".
Добавим, вчера на пресс-конференции в Брюсселе глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сделал прогноз относительно украинского конфликта. Он заявил, что Россия не продержится дольше Украины в военных действиях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.