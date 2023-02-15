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Резников: Украина будет готова начать контрнаступление через несколько месяцев

Силовые структуры

Украинская армия будет готова начать своё контрнаступление через несколько месяцев. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он отметил, что это будет зависеть от поставок западной техники и обучения украинских военных ею управлять.

Резников: Украина будет готова начать контрнаступление через несколько месяцев

"По технике — сроки прозвучали. Все возможности её поставки на Украину привязаны, прежде всего, к сроку обучения. Это требует времени. Мы говорим о нескольких месяцах, когда мы будем полноценно готовы. А дальше уже по решению Генштаба будут происходить те или иные события", — заявил Резников в интервью "Укринформу".

Добавим, вчера на пресс-конференции в Брюсселе глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сделал прогноз относительно украинского конфликта. Он заявил, что Россия не продержится дольше Украины в военных действиях.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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