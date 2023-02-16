Bloomberg: заявление Германии по танкам говорит о провале западной поддержки ВСУ

Признание главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о том, что Киев получит меньше танков Leopard, чем было обещано, говорит о провале западной поддержки украинской армии, пишет Bloomberg.

По информации агентства, НАТО не сможет сформировать танковый батальон для последующей отправки на Украину. Отмечается, что Польша практически набрала 30 дополнительных танков, однако они не помогут Вооружённым силам Украины (ВСУ) на поле боя. Как подчёркивается в материале, речь идёт об устаревшей тяжёлой технике, которая находится в "удручающем" состоянии и нуждается в ремонте.

"Признание министра знаменует собой неудачу в стремлении западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемым усилением боевых действий в ближайшие недели", — указал автор статьи.

Ранее ветеран американской разведки Скотт Риттер заявил, что украинские военные не смогут эффективно управлять танками НАТО. Он предрёк солдатам ВСУ гибель внутри Leopard 2 и M1 Abrams.