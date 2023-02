Рано утром корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины

Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.

Как отмечают военкоры, российское командование применило хитрую тактику, чтобы обойти систему противовоздушной обороны ВСУ.

Значительная часть ракет являлась дешёвыми муляжами, единственное предназначение которых — вскрыть расположение систем ПВО неприятеля для скорейшего уничтожения. Огромное количество летящих российских боеприпасов привело к тому, что работа зенитных комплексов продолжалась больше часа, пишут украинцы в соцсетях.

"Взрывы прогремели в Киевской, Львовской, Полтавской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях", — сообщил журналист Александр Неукропный.

Ранее стало известно, что украинские власти приказали начать эвакуацию госучреждений и предприятий из Часова Яра, что говорит о скором отступлении ВСУ из города.

