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Рано утром корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины

Силовые структуры

Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.

Рано утром корабли ВМФ России нанесли массированный ракетный удар по территории Украины

Как отмечают военкоры, российское командование применило хитрую тактику, чтобы обойти систему противовоздушной обороны ВСУ.

Значительная часть ракет являлась дешёвыми муляжами, единственное предназначение которых — вскрыть расположение систем ПВО неприятеля для скорейшего уничтожения. Огромное количество летящих российских боеприпасов привело к тому, что работа зенитных комплексов продолжалась больше часа, пишут украинцы в соцсетях.

"Взрывы прогремели в Киевской, Львовской, Полтавской, Запорожской, Черкасской, Одесской, Сумской, Николаевской и Днепропетровской областях", — сообщил журналист Александр Неукропный.

Ранее стало известно, что украинские власти приказали начать эвакуацию госучреждений и предприятий из Часова Яра, что говорит о скором отступлении ВСУ из города.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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