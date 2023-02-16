Белорусский лидер Александр Лукашенко указал на необходимость мирных переговоров Москвы и Киева. Однако, по словам президента, украинские политики пока не могут вести диалог.
Руководитель Белоруссии заявил, что для Киева и Запада переговоры являются "страшной трагедией".
"Вам нужен вооружённый конфликт", — добавил президент, слова которого приводит БелТА.
Ранее генерал США Марк Милли заявил, что мирные переговоры возможно запустить в любой момент. При этом Украина и Россия не собираются отказываться от своих целей, отметил военный.
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