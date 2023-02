Лукашенко раскритиковал Запад и Украину за отказ от мирных переговоров

Белорусский лидер Александр Лукашенко указал на необходимость мирных переговоров Москвы и Киева. Однако, по словам президента, украинские политики пока не могут вести диалог.

Руководитель Белоруссии заявил, что для Киева и Запада переговоры являются "страшной трагедией".

"Вам нужен вооружённый конфликт", — добавил президент, слова которого приводит БелТА.

Ранее генерал США Марк Милли заявил, что мирные переговоры возможно запустить в любой момент. При этом Украина и Россия не собираются отказываться от своих целей, отметил военный.

