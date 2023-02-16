Полковник Макгрегор: после заявления Столтенберга об истощении союзников ВСУ могут отступить

1:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об истощении запасов союзников от украинского конфликта может означать скорое отступление вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее генсек НАТО заявил, что ВСУ тратят снаряды гораздо быстрее, чем их производят. С этим согласился американский полковник в интервью на YouTube-канале, также высказав уверенность, что боеприпасы у Украины заканчиваются.

По мнению эксперта, Столтенберг дал понять, что над Западом нависла проблема с восстановлением запасов оружия.

После этого США может пересмотреть оказание военной помощи Украине, а ВСУ придётся отступить для перегруппировки, чтобы не потерпеть поражение, заключил Макгрегор.