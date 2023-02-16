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Полковник Макгрегор: после заявления Столтенберга об истощении союзников ВСУ могут отступить

1:55
Силовые структуры

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что высказывание генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга об истощении запасов союзников от украинского конфликта может означать скорое отступление вооружённых сил Украины (ВСУ).

Полковник Макгрегор: после заявления Столтенберга об истощении союзников ВСУ могут отступить

Ранее генсек НАТО заявил, что ВСУ тратят снаряды гораздо быстрее, чем их производят. С этим согласился американский полковник в интервью на YouTube-канале, также высказав уверенность, что боеприпасы у Украины заканчиваются.

По мнению эксперта, Столтенберг дал понять, что над Западом нависла проблема с восстановлением запасов оружия.

После этого США может пересмотреть оказание военной помощи Украине, а ВСУ придётся отступить для перегруппировки, чтобы не потерпеть поражение, заключил Макгрегор.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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