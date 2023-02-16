Российские бойцы отправили украинского снайпера в полет до самого Днепра

1:37 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военнослужащие опубликовали видео борьбы со снайпером противника. Боевик устроил себе лёжку в одном из высотных зданий на правом берегу Днепра. Оттуда он отрабатывал российские позиции.

Снайпера засекли российские артиллеристы. Применить против него они решили не совсем стандартное оружие — противотанковую управляемую ракету. Когда она достигла цели, то взрывной волной боевика выбросило из здания прямо в Днепр.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил отказ Украины уступать России территории.