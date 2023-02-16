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Российские бойцы отправили украинского снайпера в полет до самого Днепра

1:37
Силовые структуры

Российские военнослужащие опубликовали видео борьбы со снайпером противника. Боевик устроил себе лёжку в одном из высотных зданий на правом берегу Днепра. Оттуда он отрабатывал российские позиции.

Российские бойцы отправили украинского снайпера в полет до самого Днепра

Снайпера засекли российские артиллеристы. Применить против него они решили не совсем стандартное оружие — противотанковую управляемую ракету. Когда она достигла цели, то взрывной волной боевика выбросило из здания прямо в Днепр.

Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил отказ Украины уступать России территории.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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