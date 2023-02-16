Российские военнослужащие опубликовали видео борьбы со снайпером противника. Боевик устроил себе лёжку в одном из высотных зданий на правом берегу Днепра. Оттуда он отрабатывал российские позиции.
Снайпера засекли российские артиллеристы. Применить против него они решили не совсем стандартное оружие — противотанковую управляемую ракету. Когда она достигла цели, то взрывной волной боевика выбросило из здания прямо в Днепр.
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил отказ Украины уступать России территории.
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