Подоляка: Россия в любом случае возьмёт Киев, но сделает это, не заходя в город

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для выполнение целей спецоперации российским войскам в любом случае придётся освобождать Киев, Харьков и Одессу, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.

Если не лишить Украину государственности, придётся вновь сражаться с националистами, уверен обозреватель. Но вводить в украинскую столицу подразделения ВС РФ для этого нет необходимости, отметил он.

"Вопрос должен состоять только в том, где будет проходить русско-польская граница", — пояснил Подоляка в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В пример эксперт привёл Первую мировую войну: Германия капитулировала ещё до того, как иностранные солдаты вошли в Берлин. Достаточно было обрушить фронт и лишить страну ресурсов для продолжения войны.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что НАТО уже проиграло России важнейшее сражение военных заводов.