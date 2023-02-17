Для выполнение целей спецоперации российским войскам в любом случае придётся освобождать Киев, Харьков и Одессу, заявил военный эксперт Юрий Подоляка.
Если не лишить Украину государственности, придётся вновь сражаться с националистами, уверен обозреватель. Но вводить в украинскую столицу подразделения ВС РФ для этого нет необходимости, отметил он.
"Вопрос должен состоять только в том, где будет проходить русско-польская граница", — пояснил Подоляка в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
В пример эксперт привёл Первую мировую войну: Германия капитулировала ещё до того, как иностранные солдаты вошли в Берлин. Достаточно было обрушить фронт и лишить страну ресурсов для продолжения войны.
Ранее американские аналитики пришли к выводу, что НАТО уже проиграло России важнейшее сражение военных заводов.
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.