В Сети появились кадры прилёта российской ракеты по украинской боевой машине пехоты (БМП-1). Видео публикуют корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Эксперты отмечают, что это похоже на удар ПТУР "Малютка". Место и обстоятельства съёмки неизвестны.
Переносной противотанковый ракетный комплекс "Малютка" с управляемой ракетой был разработан в СССР в начале 1960-х годов. Кумулятивная боевая часть боеприпаса "Малютки" весила больше двух килограммов. Снаряд пробивал броню толщиной в двести миллиметров. Дальность стрельбы "Малютки" составляла от пятисот метров до трёх километров.
Ранее CNN опубликовала кадры уничтожения американского наёмника в Бахмуте (Артёмовске).
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Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.