В Сети появились кадры поражения российской ракетой украинской БМП

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры прилёта российской ракеты по украинской боевой машине пехоты (БМП-1). Видео публикуют корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Эксперты отмечают, что это похоже на удар ПТУР "Малютка". Место и обстоятельства съёмки неизвестны.

Переносной противотанковый ракетный комплекс "Малютка" с управляемой ракетой был разработан в СССР в начале 1960-х годов. Кумулятивная боевая часть боеприпаса "Малютки" весила больше двух килограммов. Снаряд пробивал броню толщиной в двести миллиметров. Дальность стрельбы "Малютки" составляла от пятисот метров до трёх километров.

Ранее CNN опубликовала кадры уничтожения американского наёмника в Бахмуте (Артёмовске).