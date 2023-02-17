РИА Новости: в зоне СВО на Украине войска ВС РФ выжидают удобный момент

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ситуация в зоне спецоперации накаляется. Армия России смогла начать наступление по нескольким направлениям, а войскам противника приходится стягивать резервы. Обозреватель РИА Новости Андрей Коц проинформировал о ситуации на фронтах.

Активные боевые действия наблюдаются в районе Артёмовска (Бахмута). Местная группировка ВСУ испытывает проблемы с поставками, поскольку в город ведёт теперь лишь дорога через Часов Яр.

"Инициатива на нашей стороне, но те и не думают сдаваться. Точно не скажу, но там засели десятки тысяч. Сейчас главная задача — обойти город с запада. У них будут только два военных решения — прорыв из кольца либо деблокирование извне. Или капитуляция", — приводит военкор слова бойца ВС РФ с позывным "Клим".

На Донецком направлении стороны ведут обмен ударами из артиллерии. Постепенно ВС РФ готовятся к освобождению Марьинки от националистов. По словам Коца, российские военнослужащие выжидают момент.

В Запорожской области скапливаются украинские войска, которые, вероятно, готовятся к атаке на Токмак, после чего попытаются перекрыть сухопутный путь в Крым. Однако ВС РФ готовы к подобному и сделают всё возможное, чтобы предотвратить действия ВСУ.