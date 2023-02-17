Жителей Белгорода ночью разбудили сильные взрывы, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, информация о возможных пострадавших уточняется. Согласно предварительным данным, жертв удалось избежать.
"Доброе утро, дорогие друзья. И всё-таки оно доброе, несмотря на то, что мы ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша ПВО", — отметил губернатор.
В четверг, 16 февраля, средства противовоздушной обороны РФ перехватили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Ивнянского района Белгородской области. Как пояснил Гладков, специалисты экстренных служб собирают сведения о повреждениях.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.