Гладков: белгородцев разбудили сильные взрывы, сработала российская система ПВО

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Жителей Белгорода ночью разбудили сильные взрывы, сработала российская система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, информация о возможных пострадавших уточняется. Согласно предварительным данным, жертв удалось избежать.

"Доброе утро, дорогие друзья. И всё-таки оно доброе, несмотря на то, что мы ночью проснулись в Белгороде от сильных взрывов. Работала наша ПВО", — отметил губернатор.

В четверг, 16 февраля, средства противовоздушной обороны РФ перехватили ракету Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территории Ивнянского района Белгородской области. Как пояснил Гладков, специалисты экстренных служб собирают сведения о повреждениях.