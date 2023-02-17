Сотрудник немецкой разведки, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России в конце декабря, должен был передать в РФ данные о местонахождении позиций HIMARS и позиций ПВО украинской армии. Об этом пишет Tagesshau.
По данным издания, российские спецслужбы якобы поручили агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.
В статье говорится, что в качестве вознаграждения за услуги сотрудник якобы получил шестизначную сумму, а деньги были найдены у него при задержании.
Однако, инсайдеры считают маловероятным, что такие данные действительно были переданы, заключает автор публикации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.