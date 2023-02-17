Tagesshau: немецкий разведчик собирал для РФ данные о позициях HIMARS и ПВО на Украине

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Сотрудник немецкой разведки, арестованный по подозрению в шпионаже в пользу России в конце декабря, должен был передать в РФ данные о местонахождении позиций HIMARS и позиций ПВО украинской армии. Об этом пишет Tagesshau.

По данным издания, российские спецслужбы якобы поручили агенту BND снять и передать ей GPS-данные с реактивных систем залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны IRIS-T, поставленной Берлином.

В статье говорится, что в качестве вознаграждения за услуги сотрудник якобы получил шестизначную сумму, а деньги были найдены у него при задержании.

Однако, инсайдеры считают маловероятным, что такие данные действительно были переданы, заключает автор публикации.