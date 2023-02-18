На Украине не выпускают за границу 17-летних юношей — ВСУ подсчитывают, сколько им осталось до совершеннолетия

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине стали не выпускать за границу 17-летних подростков. ВСУ и пограничники подсчитывают, сколько дней юношам осталось до совершеннолетия.

Об этом сообщает в Telegram-канале издание "Украина.ру" со ссылкой на пост в социальной сети адвоката Анжелы Василевской.

Украинская правозащитница отмечает, что стражи границы считают, сколько осталось подростку до совершеннолетия, и, если не более трёх месяцев, то отказывают "парубку" в выезде. Матерей юношей это доводит буквально до истерики, но на "прикордонников" это не действует — они ссылаются на новые правила воинского учёта в стране.

"Мужчин, кто в состоянии держать оружие, на Украине становится всё меньше, киевский режим как будто уже загодя готов забрать в мясорубку и мальчиков", — отмечает издание.