Появились доказательства мародёрства ВСУ в сёлах Херсонщины: тащат даже унитазы

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились доказательства мародёрства боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в сёлах Херсонщины.

В пабликах появилась съёмка с квадрокоптера, сделанная разведчиками 205-й бригады армии ДНР.

На кадрах хорошо видно, как всушники выносят из жилого дома вещи в мешках и грузят их в прицеп и два автомобиля. Белые предметы в прицепе удивительно похожи на унитазы.

Отмечается, что всё это происходит на оккупированной Украиной территории Херсонской области России в селе Змиёвка.

Ранее эвакуированные из Соледара на территорию ЛНР беженцы, рассказали о массовом мародёрстве украинских военных.