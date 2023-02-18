В Сети появились доказательства мародёрства боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) в сёлах Херсонщины.
В пабликах появилась съёмка с квадрокоптера, сделанная разведчиками 205-й бригады армии ДНР.
На кадрах хорошо видно, как всушники выносят из жилого дома вещи в мешках и грузят их в прицеп и два автомобиля. Белые предметы в прицепе удивительно похожи на унитазы.
Отмечается, что всё это происходит на оккупированной Украиной территории Херсонской области России в селе Змиёвка.
Ранее эвакуированные из Соледара на территорию ЛНР беженцы, рассказали о массовом мародёрстве украинских военных.
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