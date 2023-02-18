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Северобахмутская группировка ВСУ перестала существовать после освобождения Парасковиевки

1:06
Силовые структуры

После того, как российские войска освободили крупный населённый Парасковиевка, можно с уверенностью говорить об полном уничтожении северобахмутской группировки ВСУ.

Северобахмутская группировка ВСУ перестала существовать после освобождения Парасковиевки

По данным украинских официальных лиц, "на защите Бахмута остался в лучшем случае каждый десятый из первоначального боевого состава оборонявших город сил". Это означает, что в гарнизоне Артёмовска (Бахмута) осталось лишь 10% переброшенных туда националистов.

"А если учесть, что это данные противника, то можно смело говорить о том, что даже такие данные в плане выживших к настоящему времени преувеличены", — напоминает издание "Военное обозрение".

Чтобы не оказаться в полном окружении, боевики срочно создают новые просёлочные дороги по замёрзшим полям, но все пути снабжения Артёмовска контролирует российская артиллерия.

Ранее российская администрация Запорожской области сообщила, что боевики готовятся к отступлению из региона, потому начали нещадно грабить местных жителей.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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