Северобахмутская группировка ВСУ перестала существовать после освобождения Парасковиевки

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После того, как российские войска освободили крупный населённый Парасковиевка, можно с уверенностью говорить об полном уничтожении северобахмутской группировки ВСУ.

По данным украинских официальных лиц, "на защите Бахмута остался в лучшем случае каждый десятый из первоначального боевого состава оборонявших город сил". Это означает, что в гарнизоне Артёмовска (Бахмута) осталось лишь 10% переброшенных туда националистов.

"А если учесть, что это данные противника, то можно смело говорить о том, что даже такие данные в плане выживших к настоящему времени преувеличены", — напоминает издание "Военное обозрение".

Чтобы не оказаться в полном окружении, боевики срочно создают новые просёлочные дороги по замёрзшим полям, но все пути снабжения Артёмовска контролирует российская артиллерия.

Ранее российская администрация Запорожской области сообщила, что боевики готовятся к отступлению из региона, потому начали нещадно грабить местных жителей.