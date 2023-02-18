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Подполковник ВС США Дэниел Дэвис: для ВС Украины ситуация на поле боя опаснее, чем считают на Западе

1:18
Силовые структуры

Американский генерал Марк Милли несколько дней назад заявил, что Россия уже проиграла в конфликте на Украине и ВСУ продержатся дольше российских войск. Однако подполковник ВС США Дэниел Дэвис не совсем согласен с таким мнением. Ситуация на поле боя развивается не в пользу Киева.

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис: для ВС Украины ситуация на поле боя опаснее, чем считают на Западе

"Трезвая, безэмоциональная и взвешенная оценка конфликта демонстрирует, что ситуация для Киева гораздо более опасна, чем принято считать", — считает подполковник.

Несмотря на то, что Запад прогнозирует победу Украины, Дэвис полагает, что не стоит быть в этом уверенным и недооценивать ВС РФ не надо, так как они успешно меняют свою тактику в ходе спецоперации, приспосабливаясь к ведению боёв.

Он отметил, что обещанное Западом вооружение "в большом количестве" поступит в зону СВО в апреле-мае текущего года.

"Но Россия тоже продолжает наращивать свои силы и технику. В военном конфликте возможно всё. <…> Но Украина сталкивается с незавидными трудностями, и мы должны трезво смотреть на перспективы войск Зеленского в 2023 году", — заключил подполковник в материале для 19Fortyfive.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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