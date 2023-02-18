Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что эскалацию конфликта на Украине невозможно сопоставить с опасностью, которая "накроет" весь мир, если Россия одержит победу. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев перевёл на "понятный русский" слова чиновника.
"Ну как же они обгадились там, в НАТО. Риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны", — написал политик в своём Telegram-канале.
Медведев отметил, что, делая подобные заявления, НАТО показывает, что боится Россию.
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