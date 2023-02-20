País: Украина уже потерпела бы поражение без поставок 155-миллиметровой артиллерии НАТО

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Если бы страны НАТО не передали Киеву 155-миллиметровую артиллерию, Украина уже бы потерпела поражение в ходе конфликта. Об этом сообщает El País.

По информации испанского издания, порядка 60% гаубиц Вооружённых сил Украины (ВСУ) — артиллерия времён СССР, которая использует калибры 122 и 152 миллиметра. Их массовое производство прекращено на территории Украины и в странах Восточной Европы, сказано в статье.

Отмечается, что советские артиллерийские установки уже устаревают и показывают низкую эффективность в ходе современных боёв. Как подчёркивается в материале, Запад поставил Киеву около 350 артиллерийских установок 155-миллиметрового калибра, которые "действительно имеют значение" в сражениях с армией РФ.

"Без этих гаубиц, возможно, Украина уже проиграла бы", — считают в редакции испанской газеты.

Ранее стало известно, что российские артиллеристы уничтожили стоянку техники и гаубицу ВСУ на Херсонском направлении спецоперации.