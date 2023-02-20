Читатели Die Welt* назвали визит Байдена в Киев раздачей поручений Зеленскому

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Неанонсированный визит американского президента Джо Байдена в Киев вызвал резонанс в Сети. Так, читатели Die Welt* написали язвительные комментарии к новости.

"Иногда я даже желаю, чтобы злой Трамп вернулся, как нетрансатлантист...".



"Приехал за ручки подержаться?".



"О... командировка мистера Байдена. Консультационные контракты Хантера истекают? Он там как предприниматель или как президент США?".

Немцы считают, что Байден встретился с Владимиром Зеленским для раздачи новых распоряжений, однако визит принесёт какие-либо результаты едва ли.

Глава США прибыл в Киев в первой половине дня 20 февраля. Как сообщают некоторые источники, вчера он был в Польше, а сегодня на поезде инкогнито приехал на Украину. Ожидается, что 21 февраля Байден объявит о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 500 млн долларов.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

