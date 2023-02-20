Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Премьер Кисида: Япония направит Украине 5,5 миллиарда долларов
Разведчики ЮВО выследили и ликвидировали украинских диверсантов, которые прятались в канаве
Продюсер Клюкин: Леонид Агутин станет хедлайнером на фестивале "Дикая мята"
Лор Зайцев: пирсинг ушей может стать причиной патологий внутренних органов
Офис Зеленского: стратегический визит Байдена в Киев ускорит решение "подвисших" вопросов
Украинский пленный рассказал, как офицеры из Британии и Канады служат в ВСУ
Адель и Эд Ширан отказались выступать на концерте в честь коронации Карла III в Виндзорском замке
Рогов: Байден и Зеленский сделали свой ход, следующий шаг за Путиным
Нефролог Садовская: морской окунь, некоторые виды тунца и акулу лучше не есть

Читатели Die Welt* назвали визит Байдена в Киев раздачей поручений Зеленскому

1:11
Силовые структуры

Неанонсированный визит американского президента Джо Байдена в Киев вызвал резонанс в Сети. Так, читатели Die Welt* написали язвительные комментарии к новости.

Читатели Die Welt* назвали визит Байдена в Киев раздачей поручений Зеленскому

"Иногда я даже желаю, чтобы злой Трамп вернулся, как нетрансатлантист...".
 
"Приехал за ручки подержаться?".
 
"О... командировка мистера Байдена. Консультационные контракты Хантера истекают? Он там как предприниматель или как президент США?".

Немцы считают, что Байден встретился с Владимиром Зеленским для раздачи новых распоряжений, однако визит принесёт какие-либо результаты едва ли.

Глава США прибыл в Киев в первой половине дня 20 февраля. Как сообщают некоторые источники, вчера он был в Польше, а сегодня на поезде инкогнито приехал на Украину. Ожидается, что 21 февраля Байден объявит о новом пакете военной помощи Киеву на сумму 500 млн долларов.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Театр "Современник" вернул в труппу Лию Ахеджакову после громкого скандала с письмами

В "Современнике" заявили, что спектакли с участием Ахеджаковой числятся в репертуаре театра.

Театр "Современник" заявил о наличии в репертуаре спектактей с Лией Ахеджаковой
МК: Кнутов заявил о подготовке войсками ВС РФ к нанесению ударов по мостам ВСУ
Армия России начнёт наносить удары по мостам, тоннелям и транслогистическим узлам на границе с Польшей
Появились кадры, на которых русские бойцы противостоят БТР MRAP MaxxPro в окопах
Армия России уничтожила десант ВСУ, попытавшийся высадиться на левом берегу Днепра из Дудчан
Спонсоры Украины начали понимать, что их вложения не окупятся — всё заберут американцы Ольга Лебедева Лукашенко раскрыл планы Путина по Украине Любовь Степушова Пентагон много лет распыляет "рядового Райана" над миром Сергей Лебедев
Выступления президентов США и РФ будут жёсткими ультиматумами — эксперты
Бункер Зеленского поразил британского журналиста своим видом
Эдуард Басурин стал пенсионером
Эдуард Басурин стал пенсионером
Последние материалы
Эксперт Стародубцев: США ищут дивиденды на фоне последствий землетрясения в Турции
Марков объяснил, почему Байден не боится посещать Украину: "Путин честный и цивилизованный"
War on Rocks: американский эксперт Кофман заявил о сценарии СВО на истощение ресурсов войск ВСУ
Больше белка, меньше алкоголя: простые правила помогут похудеть
Байден: Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн от США
Политолог Межуев допустил, что Байден в Киеве призовёт к смене режима в России
Премьер Нидерландов Рютте признал, что с Россией придётся налаживать отношения
Профессор Элти: женщин чаще поражает болезнь Альцгеймера из-за слабого доступа к образованию
Владимир Зеленский рассказал о целях визита Джо Байдена на Украину
Мария Захарова пошутила над визитом Джо Байдена в Киев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X