Аналитик Ищенко: "Неотвратимым является только факт полёта ядерных ракет США к нам"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог, аналитик и публицист Ростислав Ищенко оценил вероятность начала ядерной войны с США. Ищенко признал, что ситуация накаляется.

Эксперт отметил, что мир приближается к сценарию ядерного армагеддона. Он не исключил, что ситуация может развиваться стремительно. Он напомнил, что Норвегии стало известно, что корабли РФ стали выходить в море с ядерным оружием на борту.

Ищенко отметил, что при наличии угрозы начала ядерного противостояния, неизбежности в ситуации нет, так как всё зависит от человеческого фактора.

"Неотвратимым является только факт полёта ядерных ракет США к нам, вот тогда надо неотвратимо наносить ответно-встречный удар, пока их ракеты к нам ещё не долетели", — цитирует слова эксперта "Военное дело".