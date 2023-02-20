Политолог, аналитик и публицист Ростислав Ищенко оценил вероятность начала ядерной войны с США. Ищенко признал, что ситуация накаляется.
Эксперт отметил, что мир приближается к сценарию ядерного армагеддона. Он не исключил, что ситуация может развиваться стремительно. Он напомнил, что Норвегии стало известно, что корабли РФ стали выходить в море с ядерным оружием на борту.
Ищенко отметил, что при наличии угрозы начала ядерного противостояния, неизбежности в ситуации нет, так как всё зависит от человеческого фактора.
"Неотвратимым является только факт полёта ядерных ракет США к нам, вот тогда надо неотвратимо наносить ответно-встречный удар, пока их ракеты к нам ещё не долетели", — цитирует слова эксперта "Военное дело".
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