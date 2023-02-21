Марочко: Украина рассчитывает на открытие "второго фронта" после визита Байдена в Киев

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские военные рассчитывают на открытие "второго фронта" после встречи президента страны Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом в Киеве. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, между солдатами Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые находятся на передовой, разворачиваются активные дискуссии по поводу визита Байдена. Он убеждён: украинские офицеры с помощью этого информационного повода хотят поднять моральный дух военнослужащих.

"Многие рассчитывают на открытие "второго фронта", который позволит облегчить им ситуацию", — уточнил Марочко в беседе с ТАСС.

Он также подчеркнул: украинские солдаты распространяют сведения о том, что в конце текущей недели произойдёт "что-то серьёзное".

В понедельник, 20 февраля, Байден посетил Киев и провёл встречу с Зеленским, в ходе которой пообещал нарастить финансовую и военную помощь Украине.