Ходаковский рассказал, что артиллеристы признали свои ошибки на СВО: их не ругали только танкисты

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский посетил мероприятие, посвящённое аэроразведке, ударным высокоточным средствам, связи и управлению на СВО.

Ходаковский отметил, что побывал на встрече, организованной Дмитрием Рогозиным, на которой обсуждались фронтовые проблемы.

Он объяснил, что наибольшую симпатию в нём вызвал артиллерийский офицер из артбригады "Кальмиус", который отметил, что их не ругали только танкисты, но признал, что критика в их адрес была обоснованной.

"Признав упрёки в адрес артиллерии небеспочвенными, он принялся перечислять объективные причины, почему так, — а я подумал, что только с таким подходом — честным и самокритичным — мы можем что-то изменить к лучшему", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Ходаковский привёл слова Фёдора Достоевского, который писал, что человек, желающий принести пользу, может сделать добро даже с завязанными руками.

"Мне понравилось, что не плач Ярославны возносился к сводам потолка обширного зала, а пусть иногда и дилетантские, но предложения. Увидел, что принцип "критикуешь — предлагай" — соблюден", — выразил своё мнение комбат "Востока".

Ранее Адександр Ходаковский назвал патриотизм уродливым явлением.