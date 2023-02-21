Бывший генерал разведки НАТО усомнился в способности ВСУ вернуть контроль над Крымом

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бывший заместитель руководителя разведки военно-политического блока НАТО Ярослав Стружик ответил, может ли Киев взять Крым.

"Я близок к утверждению, что это невозможно", — отметил генерал, передаёт RMF FM.

Вместе с этим экс-замглавы разведки альянса предупредил, что вооружённые столкновения непредсказуемые. По мнению Стружика, способы решить конфликт дипломатическим путём могут возникнуть в 2023 году.

Ранее лидер РФ Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию сказал, что украинские власти планировали в феврале прошлого года нанести удар по Крыму.