Украинская разведка заявила об использовании американских вертолётов "Чёрный ястреб"

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины появилась фотография американского военно-транспортного вертолёта UH-60 Black Hawk — "Чёрный ястреб" — с украинскими опознавательными знаками. В ведомстве заявили, что машину используют украинские разведчики.

На прикрепленных к сообщению фотографиях "Чёрный ястреб" в цветах украинского флага стоит рядом с одной из модификаций советского ударного вертолёта Ми-24.

Вертолёт, скорее всего, использовался в качестве транспортного или десантного борта, так как на фотографии видно, что он не оборудован внешними точками подвески вооружений.