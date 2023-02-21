В Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины появилась фотография американского военно-транспортного вертолёта UH-60 Black Hawk — "Чёрный ястреб" — с украинскими опознавательными знаками. В ведомстве заявили, что машину используют украинские разведчики.
На прикрепленных к сообщению фотографиях "Чёрный ястреб" в цветах украинского флага стоит рядом с одной из модификаций советского ударного вертолёта Ми-24.
Вертолёт, скорее всего, использовался в качестве транспортного или десантного борта, так как на фотографии видно, что он не оборудован внешними точками подвески вооружений.
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