Военкор Стешин: ВСУ ночью ударили из нового оружия по Донецку и Мариуполю

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Украины (ВСУ) минувшей ночью нанесли удары по городам ДНР. Били по Донецку, Харцызску, Иловайску, Макеевке и даже Мариуполю. Причём, судя по звуку, ударили из какого-то нового оружия. Об этом написал в своём Telegram-канале военный журналист Дмитрий Стешин.

Репортёр отметил, что отработало ПВО и отразило удар.

"По слухам, новые "Хаймарсы", дальнобойные. Сейчас тихо, город попереписывался в чатах и пытается уснуть", — добавил он.

Ряд военных экспертов считают, что обстрел ДНР мог вестись поставленными США боеприпасами GLSDB. Это реактивный снаряд, который применяется РСЗО HIMARS и обладает дальностью поражения в 150 километров.