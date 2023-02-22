Вооружённые силы Украины (ВСУ) минувшей ночью нанесли удары по городам ДНР. Били по Донецку, Харцызску, Иловайску, Макеевке и даже Мариуполю. Причём, судя по звуку, ударили из какого-то нового оружия. Об этом написал в своём Telegram-канале военный журналист Дмитрий Стешин.
Репортёр отметил, что отработало ПВО и отразило удар.
"По слухам, новые "Хаймарсы", дальнобойные. Сейчас тихо, город попереписывался в чатах и пытается уснуть", — добавил он.
Ряд военных экспертов считают, что обстрел ДНР мог вестись поставленными США боеприпасами GLSDB. Это реактивный снаряд, который применяется РСЗО HIMARS и обладает дальностью поражения в 150 километров.
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