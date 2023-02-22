Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава МИД Словакии послал матом премьера Венгрии из-за Путина
Ищенко: США не смогли сплотить НАТО против России на конференции в Мюнхене
Марков: Зеленский готовит "подарок" Путину на годовщину СВО — захват Приднестровья
Гильдия УК: катастроф станет меньше благодаря закону о наказании за недопуск газовщиков в дома
SFС: украинские беженцы пожаловались, что школа в Сан-Франциско не похожа на кино и сериалы
Военкор Стешин: ВСУ ночью ударили из нового оружия по Донецку и Мариуполю
Президент Дуда: Польша испытывает серьёзные проблемы с запчастями для танков Leopard
Небензя: взрывы на "Северных потоках" — акт международного терроризма
Суздальцев: Россия закончит бить ВСУ к октябрю — Украина затухнет к осени

В России впервые будут судить военного ВСУ за насилие над гражданскими

0:54
Силовые структуры

Южный окружной военный суд принял к рассмотрению первое дело, где обвиняемым является военнослужащий Вооруженных сил Украины.

В России впервые будут судить военного ВСУ за насилие над гражданскими

Антон Чередник обвиняется в попытке насильственного захвата власти, жестоком обращении с гражданским населением и подготовки к террористической деятельности, сообщает агентство ТАСС.

По данным следствия, боевик в конце марта 2022 года остановил двух жителей пригорода Мариуполя, которых подозревал в пророссийских взглядах. После того, как один из гражданских не сумел правильно произнести фразу на украинском языке, Чередник расстрелял мужчину из автоматического оружия.

Ранее российский офицер рассказал, как один порядочный сотрудник СБ Украины смог спасти 300 запорожцев от расправы украинских националистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ЕС начинает "накладывать лапу" на Южный Кавказ

Брюссель объявил, что Евросоюз направит так называемую гражданскую миссию на границу Армении с Азербайджаном. Зачем?

Евросоюз начинает "выдавливать" Россию с Южного Кавказа
Марочко: Украина рассчитывает на открытие "второго фронта" после визита Байдена в Киев
ВСУ предрекают "что-то серьёзное" на этой неделе — Марочко
Путин повысил уровень напряжённости в отношениях с США — Associated Press
Пользователи Twitter* захотели эмигрировать в Россию после слов Путина о Западе
Уникальная Инна Чурикова навсегда останется одной из величайших русских актрис в истории Анжела Якубовская Штурм Зимнего дворца: похмелье от победы Дмитрий Соколов Модуль "Наука" — рискованное предприятие или прорыв? Анастасия Жукова
Байден заявил, что Россия никогда не сможет победить Украину
"Хочу обнять его как брата": американский военный оценил послание Путина
Армия России ликвидировала отряд ВСУ в ближнем бою
Армия России ликвидировала отряд ВСУ в ближнем бою
Последние материалы
Президент Дуда: Польша испытывает серьёзные проблемы с запчастями для танков Leopard
Оформление сада: гейхера, плетень, сине-оранжевый цвет и другие идеи для будущего сезона
Небензя: взрывы на "Северных потоках" — акт международного терроризма
Суздальцев: Россия закончит бить ВСУ к октябрю — Украина затухнет к осени
В США назвали визит Байдена в Киев "постановкой, согласованной с русскими"
Рогов: Байден вынуждает Киев наступать на Южном направлении — США нужна война
В США раскритиковали РФ за требование расследовать взрывы на "Северных потоках": мы ни при чём
Трамп пообещал после переизбрания уволить "разжигателей" Третьей мировой войны
Французы оценили обращение президента РФ: Путин нас не беспокоит
РВ: в ближнем бою военные ВС РФ уничтожили отряд боевиков ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников