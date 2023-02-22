В России впервые будут судить военного ВСУ за насилие над гражданскими

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Южный окружной военный суд принял к рассмотрению первое дело, где обвиняемым является военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Антон Чередник обвиняется в попытке насильственного захвата власти, жестоком обращении с гражданским населением и подготовки к террористической деятельности, сообщает агентство ТАСС.

По данным следствия, боевик в конце марта 2022 года остановил двух жителей пригорода Мариуполя, которых подозревал в пророссийских взглядах. После того, как один из гражданских не сумел правильно произнести фразу на украинском языке, Чередник расстрелял мужчину из автоматического оружия.

Ранее российский офицер рассказал, как один порядочный сотрудник СБ Украины смог спасти 300 запорожцев от расправы украинских националистов.