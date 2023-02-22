Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил, что у Путина закончилось терпение после выходок Байдена

1:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

У российского лидера Владимира Путина закончилось терпение, чтобы мириться с выходками президента США Джо Байдена. Об этом заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Послание Путина Федеральному собранию, на котором он заявил о приостановке участия России в договоре о СНВ, взорвало информационную бомбу. Вместо того, чтобы сгладить ситуацию, Байден занимается не тем, считает чиновник.

"И где американский президент-идиот, пока Россия приводит ядерные ракеты в боевую готовность? Он разговаривает по телефону с Путиным, пытаясь смягчить опасную ситуацию? Нет. Дурак на Украине и в Польше подливает масла в огонь", — написал Робертс в материале на своём сайте.

Он отметил, что американцы не понимают всей серьёзности, а конфронтация тем временем приобретает опасные масштабы. В США слишком заняты желанием сломить Россию, не обращая внимания на предупреждения о вмешательстве Запада в украинский конфликт, за которым может последовать ядерная война.

"Русские всё это видели. Они видят, что нигде в западном руководстве нет разведки, только намерение сломить Россию. Путин терпеливо прошел через всё это. Не найдя ничего, он, похоже, теряет надежду. Если он потеряет надежду, война уже в пути", — уверен Робертс.